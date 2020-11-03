وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال تطوير الطرق والمحاور

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال تطوير محور كلابشة، خلال زيارة للمافظة اليوم، وأكد الوزير أهمية هذا المحور التنموي فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى الغربى والمساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

وخلال جولته، تفقد الوزير أعمال محور دراو على النيل بتكلفة 1.4 مليار جنيه، قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد، وعقب ذلك توجه الوزير والمحافظ لمتابعة أعمال تطوير طريق "أسوان - ادفو" بطول 100كم، التي بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطويرطريق "القاهرة - أسوان" الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين والذي صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات، وطالب "الوزير" بتكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

وفي ختام جولته تابع الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، بتكلفة 1.956 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية (2كوبري+ نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050متر، بالإضافة الى نفق وكوبرى بالطريق الصحراوي الغربي وأعمال طرق بطول 3.3 كم حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والجسم الخرساني.

وطالب الوزير بتنفيذ كافة الاعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية هذا المحور التنموي في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.