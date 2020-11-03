دفع مصروفات المدارس وفواتير الكهرباء.. خدمات تنفذها إلكترونيا

أيام قليلة تفصلنا عن الدخول في فصل الشتاء، والذي يتوقع خبراء أن يكون مصاحبا لموجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ومن جانبها واصلت البنوك العاملة في السوق المصري إصدار محافظ ذكية مجانًا للعملاء دون مصاريف، بهدف ميكنة المدفوعات تنفيذًا لاستراتيجية المركزي الحد من تداول الكاش والتحول لمجتمع لا نقدي ومحاربة انتشار الوباء.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير التالي كيفية الحصول على محافظة ذكية بنكية وما هي أبرز الخدمات التي تقدمها:

- سمح "المركزي" بإصدار المحافظ الذكية للعملاء الحاليين بالبنك أو الجدد من خلال الاتصال بخدمة العملاء بدلًا من الذهاب للفرع للتوقيع على الاشتراك في الخدمة باستخدام بيانات العميل، بعد إجراءات التأكد من الهوية.

- إلغاء احتساب أي رسوم أو عمولات باستخدام الدفع عبر الهاتف المحمول على عمليات التحويل والايداع والسحب، باستخدام ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية ديسمبر المقبل.

- توفر خدمات المحافظ الذكية خدمات متنوعة منها الشراء إلكترونيا، وهو الهدف الرئيسي من الخدمة، أو التحويل من المحفظة لأي محفظة صديق آخر بأقل وقت وبطريقة آمنة بما تمتلكه البنوك من بنية تكنولوجية قوية.

- إصدار المحفظة الذكية: يتم ربط المحفظة الذكية على رقم الهاتف المحمول للعميل، بشرط عدم إصدار أكثر من محفظة على رقم هاتف واحد.

- يتم تقديم المحفظة الذكية لعملاء البنك ولغير العملاء.

- يتم إصدار المحفظة من خلال أي فرع من فروع البنوك، أو الاتصال بخدمة العملاء، أو صفحة البنك على موقعه الإلكتروني بالرقم القومي للعميل، ورقم هاتفه المحمول.

- يتم تحميل تطبيق "أبلكيشن" المحفظة من على المتجر الإلكتروني على الهاتف المحمول.

استخدامات المحفظة الذكية:

- تسديد كافة الفواتير إلكترونيا التي تتيح شركة فوري سدادها من الكهرباء والمياه والغاز والمدارس.

- دفع المشتريات إلكترونيا لدى التجار الذين لديهم ماكينات فوري.

- تحويل الأموال من محفظة لأخرى، بشرط لا تزيد عن الحدود المسموح بها يوميًا أو شهريًا.

- الشراء إلكترونيا عبر الإنترنت.

- تصل حدود الشراء أو التحويل باستخدام المحفظة الذكية إلى 30 ألف جنيه يوميا كحد أقصى، وإلى 100 ألف جنيه شهريا كحد أقصى للأفراد من عملاء البنك الحاليين، طبقًا لآخر التعديلات الصادرة من المركزي.

- يتم شحنها عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث توفر كل ماكينة خدمة الإيداع عبر الماكينات بشرط ألا يزيد عن الحدود المسموح بها بقيمة 5 آلاف جنيه يوميًا، طبقا لآخر تعليمات صادرة من البنك المركزي.

- يتم شحن المحفظة عبر ماكينات فوري، ويمكن شحنها أيضًا من خلال ربطها بحساب العميل في البنك والتحويل من الحساب للمحفظة.

- تتيح "المحفظة الذكية" خدمة السحب أيضا من ماكينات الصراف الآلي بحد أقصى 5 آلاف جنيه طبقا لتعليمات المركزي أو من خلال ماكينات فوري