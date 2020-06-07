أخبار البنوك.. تفاصيل خدمة المحفظة الذكية من بنك CIB

خلال الشهور الأخيرة اتجهت أنظار العملاء إلى الخدمات الذكية للبنوك، ومنها خدمة المحفظة الذكية من بنك CIB، أو موبايلك محفظتك، والتي تمكنك من استقبال وتحويل الأموال، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن المحفظة الذكية.

مميزات استخدام المحفظة الذكية من بنك CIB

تحويل الأموال من محفظة إلى أخرى

يمكن دفع فواتيرك مثل: تجديد رخصة العربية أو التبرع للمؤسسات الخيرية أو شحن رصيدك أو سدد فاتورة موبايلك، سدد فاتورة الإنترنت، سداد فاتورة الكهرباء والغاز والمياه، وغيرها بكل سهولة وأمان عن طريق خدمات فوري في تطبيق المحفظة الذكية.

مع المحفظة الذكية من CIB، تسوّق عبر الإنترنت بإصدار بطاقة افتراضية بالمبلغ الذي تريد. ويمكنك الشراء من أي متجر إلكتروني حول العالم بسهولة وأكثر سرعة وأمان.

تمتع بالشراء من التاجر المفضل لديك باستخدام موبايلك. قم بمسح علامة الـ QR الخاصة بالتاجر عند الدفع.

طريقة الاشتراك في المحفظة الذكية

يمكنك الاشتراك في تطبيق المحفظة الذكية مجانا، من أي فرع للبنك التجاري الدولي – مصر أو أي وكيل من وكلاء البنك المعتمدين. قم بالخطوات التالية للاشتراك:

املأ طلب الاشتراك الخاص بالمحفظة الذكية من CIB.

عملية التسجيل لا تتطلب سوى بطاقة الرقم القومي السارية ورقم تليفونك المحمول.

ستصلك رسالة قصيرة من "Smart Wallet" تحتوي على كود التفعيل ورابط البرنامج.

حمّل تطبيق المحفظة الذكية من CIB من خلال Google Play أو Apple Store

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قم بإنشاء الرقم السري الخاص بمحفظتك لاستخدامها في كل معاملاتك.

عند تفعيل محفظتك الذكية زور أي ماكينة صراف آلي في مصر أو وكيل من وكلاء البنك المعتمدين لشحنها والبدء في استخدامها.

هذه الخدمة متوفرة لكل عملاء وغير العملاء البنكية.

يجب أن يكون رقم التليفون المحمول المستخدم للتسجيل بالمحفظة الذكية مملوكاّ بالاسم المطابق لدى شركة الاتصالات الخاصة بك.

الحد الأقصى للمحفظة الذكية

الحد الأقصى لرصيد المحفة الذكية: 50 آلاف جنيه مصري.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30 آلاف جنيه مصري.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 50 ألف جنيه مصري.