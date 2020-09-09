18 معلومة عن الطرق الذكية الجديدة: تسحب المخالفات فوريا من المحفظة

تستعد مصر لدخول عصر جديد لإدارة الطرق، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل 21 طريقا من أهم الطرق إلى ذكية متكاملة، وذلك جنبًا إلى جنب مع تطبيق منظومة الملصق الإلكتروني على السيارات.

الفريق مهندس كامل الوزير، كشف عن مميزات الطرق الذكية في تصريحات تلفزيونية له كما يلي:

1- 21 طريق في جميع أنحاء الجمهورية في المرحلة الجاري العمل عليها.

2- كان من المفترض إتمامها على 3 مراحل، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتنفيذها في مرحلة واحدة فقط.

3- يمكن من خلالها مراقبة وإدارة حركة المرور والسيطرة الأمنية.

4- ميكنة عمليات دفع الرسوم وسحب الرسوم من المحافظ الذكية بشكل إلكتروني.

5- تحصيل قيمة الوقود عن طريق استخدام تقنيات تكنولوجية حديثة بالخصم من المحافظ الإلكترونية، وكذلك الكافتيريات والخدمات على الطريق.

6- سيتم تعميمها على جميع الطرق السريعة "مفيش طريق في مصر مش هيبقى عليه المنظومة الذكية".

7- تهدف المنظومة لدعم متخذ القرار في إدارة المرور، ورفع مستوى كفاءة الأداء على الطرق.

8- تحسين الأداء والخدمات على الطرق، من خلال بث ونشر المعلومات اللحظية عن حالة الطريق.

9- إرسال رسائل وتحذيرات الطقس والحالة المرورية وحالة الزحام وأماكن الحوادث والتنبيهات عن طريق الهاتف المحمول.

10- رفع مستوى الأمان على الطرق، ورفع منظومة الأمن على الطريق وصبط الخارجين عن القانون والسيارات منتهية الترخيص.

11- ميكنة تحصيل تعريفة الطريق، باستخدام المحفظة الإلكترونية أو التليفون المحمول.

12- ستساعد في إحكام السيطرة على المخالفات، وعدم ترك المخالفات، ليفاجئ بها أصحابها عند تجديد التراخيص، لكن سيتم تحصيلها إلكتروني بشكل لحظي.

13- يمكن استخدام المحافظ الإلكترونية، في الدفع بمحطات الوقود والكافتريات وغيرها.

14- التطبيق الجديد، سيرسل رسائل للسائق لتخفيف السرعة حال وجود حادث أو شبورة.

15- ستسهل الطرق الذكية حصر السيارات التي تمر على الطرق وحمولتها وأماكن الزحام، وأن ذلك سيفيد عند تطوير الطرق وتجديدها.

16- سيتم تدشين تطبيق خاص بالطرق الذكية يحتوي على مميزات متعددة.

17- تطبيق الطرق الذكية، سيكون باشتراك شهري، لضمان وصول الرسائل التي توضح حالة الطريق والكثافات المرورية، ودرجات الحرارة والشبورة، وخريطة بالخدمات الموجودة على الطريق.

18- التطبيق الجديد سيسمح بوجود إعلانات، لن تعيق السائق عن آداء مهمته.