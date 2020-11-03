توقعات بخفض "المركزي" لـ سعر الفائدة 0.5% في 12 نوفمبر

توقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار "فاروس"، أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى 3.9% على أساس سنوي، و1.6% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 4.9% نهاية عام 2020، و4.4% سنويًا في العام المالي 2020- 2021.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بفاروس، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التعليم العالي، حيث عادة ما تؤثر زيادة الرسوم الدراسية، على قراءة التضخم في شهر أكتوبر من كل عام.

وأضافت: من المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل التضخم في الحضر إلى 4.6% على أساس سنوي، و1.8% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 5.0% سنويًا بنهاية العام الحالي وخلال العام المالي 2020– 2021.

وتوقعت "فاروس"، أن أن يُقدم البنك المركزي، على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الثاني عشر من نوفمبر، ليصل سعر الإقراض لدى البنك المركزي إلى 9.5%، وسعر الإيداع عند 8.5%، مشيرة إلى أن المصادر الدولارية، انتعشت في الثلاثة أشهر الأخيرة.