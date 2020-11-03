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البرلمان العربي يهنئ "باتشيكو" لانتخابه رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي

كتب:

الوطن
03:58 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

بعث عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، برقية تهنئة إلى دوارتي باتشيكو بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته في رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الجديد، لتعزيز العمل البرلماني الدولي، ودعم تطوير عمل المؤسسة البرلمانية الدولية، وتعزيز التعاون وأواصر الصلة مع كل البرلمانات حول العالم، وبما يخدم شعوب العالم كافة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على مزيدٍ من التنسيق والتعاون والتشاور مع الاتحاد البرلماني الدولي، على أساس من الشراكة بين الجانبين، خدمةً لمصالح الشعب العربي وشعوب العالم أجمع.

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