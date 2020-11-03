عاجل.. السيسي يوجه بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات العاملة بالغاز

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضاف أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

واطلع الرئيس، على محاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك البنزين، والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي، كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

ووجه الرئيس، بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل.

كما وجه الرئيس، بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وذلك بهدف التوسع في عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس للمواطنين، وأيضا توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة.

وفِي ذات السياق، وجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة، بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، على مستوى مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، مع ضمان اعلي درجات الامان والسلامة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المهندس طارق الملا استعرض كذلك جهود وزارة البترول في تطوير صناعة البتروكيماويات الوطنية، ذات القيمة المضافة ولتلبية احتياجات السوق المحلي، وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للمنتجات البتروكيماوية في مواكبة خطط الدولة، وخدمة أهدافها التنموية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم استغلال الفرص الاستثمارية القائمة على تلك المنتجات.