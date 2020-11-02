أصغر مدير مستشفى في العالم يشكر الرئيس: السيسي مؤمن بقدرات الشباب

أعرب الدكتور علي نور الدين، مدير مستشفى نجع حمادي العام، وأصغر مدير مستشفى في العالم، عن فخره لتسجيل اسمه في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، محطما رقم الطبيب الأرجنتيني "ماريو" بفارق 140 يوما، كما وجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي آمن بقدرات الشباب، وأتاح لهم الطريق من أجل إشراكهم في تنمية مصر، وكذلك القيادات التنفيذية المختلفة على مستوى الدولة التي تدعم الشباب.

ونصح "نور الدين" في مداخلة عبر "زوم" في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، الشباب، بالابتعاد عن الأشخاص السلبيين، وضرورة الاستمرار رغم كل المعوقات من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها كل فرد، موضحًا أن الإدارة غير مرتبطة بالسن، لكنها تعتمد على الكفاءة والجهد المبذول في العمل.

وأشار أصغر مدير مستشفى في العالم، إلى أن أصحاب العمل يقدرون عملك عندما تحترم نفسك وتجتهد وتعمل من خلال فريق عمل متكامل بجانب الثقة في النفس، كما ذكر أنه حصل على بكالوريوس كلية الصيدلة ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال ثم دبلومة في إدارة المستشفيات، ثم دبلومة أخرى في الجودة الصحية، وحصل على لقب أصغر مدير مستشفى بالعالم وعمره 26 عاما في 8 أكتوبر 2017، عندما كان يتولى إدارة مستشفى فرشوط المركزي، وفي مطلع يونيو 2020 تولى إدارة مستشفى نجح حمادي العام.