ألمانيا توافق على تقديم 2.3 مليار دولار لمساعدة صناعة السيارات

واجهت شركات صناعة السيارات منذ يناير 2020، أزمات اقتصادية ومالية تزامنا مع ظهور فيروس كورونا فى الصين، الأمر الذى أدى لإغلاق جميع مراكز ومصانع شركات السيارات فى الصين لمدة وصلت إلى شهرين، ومن بعد الصين توغل الفيروس وانتشر فى بقاع الأرض وبعد محاولات للسيطرة عليه انتشرت الموجة الثانية فى معظم البلاد، الأمر الذى أدى إلى إغلاق هذه البلاد بالكامل ومنها على سبيل المثال بريطانيا وألمانيا.

أدى الإغلاق خوفا من كورونا إلى تحقيق خسائر فادحة فى قطاع السيارات على مستوى العالم، ولم تقدر هذه الخسائر حتى كتابة هذه السطور، وحتى بعد فتح المصانع من جديد مازالت الشركات تعانى من انخفاض فى المبيعات والإنتاج، وهنا يأتى دور الدولة التى تريد أن ترتفع بصناعتها وبالفعل وافقت ألمانيا على مساعدة قطاع السيارات.

وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية، في ورقة اطلعت عليها "رويترز"، أن ألمانيا وافقت على حزمة مساعدات قيمتها 2.3 مليار دولار لمساعدة شركات صناعة السيارات وموردى صناعة السيارات على التحول التكنولوجى والتحول إلى محركات صديقة للبيئة والتحول إلى القيادة الآلية.

وبحسب الورقة تخطط الحكومة الألمانية لتوزيع المنح على الشركات الرئيسية فى الصناعة بحلول عام 2024، وصرحت أن البرنامج جزء من خطة التحفيز الاقتصادى الألماني التى تهدف إلى التخفيف من آثار فيروس كورونا.

كما تستخدم الحكومة المساعدات الألمانية لتعزيز البحث والتطوير فى مجالات تشمل رقمنة سلاسل التوريد والطباعة ثلاثية الأبعاد والاستخدام المشترك لبيانات الإنتاج، وتقديم الدعم لما يسمى بمجموعة الشركات لتدريب الموظفين.

وتخطط الحكومة الألمانية لتغطية ما يصل إلى 60% من تكاليف الشركات الكبيرة و80% من تكاليف الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، لجعل مرافق الإنتاج أكثر صداقة للبيئة "حسبما ذكرت رويترز"، وسيتم عرض اقتراح وزارة الاقتصاد على وزارات أخرى للتشاور.