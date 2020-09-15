محافظ أسوان يبحث مع سفير كوريا صناعة السيارات وتكنولوجيا الإلكترونيات

بحث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية هونج جين ووك، إقامة تؤامة بين مدينة أسوان وأحد المدن الكورية السياحية والتاريخية مع فتح المجال أمام الشركات للاستثمار في صناعات الفوسفات ومستحضرات التجميل والأدوية.

وناقش الجانبان، بجانب تنظيم يوم للثقافة ومعرض للمنتجات البيئية والتراثية، علاوة على إنشاء مدارس تطبيقية للصناعات وصيانة السيارات وتكنولوجيا الإلكترونيات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، وتمّ تناول العديد من مجالات التعاون المشترك لجذب الاستثمارات الكورية في أسوان خاصة مع توافر الثروات التعدينية والمحجرية، إضافة إلى كونها عاصمة للشباب والثقافة والاقتصاد بالقارة السمراء والباب الملكي على الأسواق الأفريقية من خلال شبكة الطرق والموانئ البرية والنهرية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنَّ المحافظة ترحب بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها، خاصة أنَّ أسوان تعتبر إحدى أهم المشاتي والمقاصد السياحية للأصدقاء الكوريين، إلى جانب التنوع في الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفاري وصيد، وتمتعها بالطقس الدافئ المعتدل، فضلاً عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن استقبال ضيوفهم.

ولفت إلى أنَّه سيكون هناك تواصل مستمر مع الجانب الكوري لاتخاذ خطوات جادة لخلق قصص نجاح مشتركة على أرض أسوان في ظل الدفعة القوية التي تشهدها العلاقات المصرية الكورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جهته، عبر هونج جين ووك عن سعادته البالغة لزيارة أسوان وإعجابه بجمال الطبيعة والأثار الخالدة، مؤكداً أنَّه سيتمّ دراسة كل المقترحات المطروحة خلال اللقاء وخاصة دعوة المستثمرين والشركات الكورية لإقامة مشروعات جادة ومثمرة ليتوازى ذلك مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها العلاقات بين مصر وكوريا في ظل القيادة الحكيمة في البلدين.

وأشار إلى أنَّ افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان سيكون جسراً للتواصل من أجل تعزيز أطر التعاون مع المحافظة في مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم، وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير كوريا الجنوبية الهدايا والدروع، تعبيراً عن متانة العلاقات المصرية الكورية.