الحبس سنة للاعب النادي الأهلي بتهمة القتل الخطأ

قضت محكمة مدينة نصر، غيابيا، بحبس شادي رضوان، لاعب النادى الأهلي، لمدة سنة واحدة، وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه في قضية قتل خطأ لسيدة بمدينة نصر، في يوليو الماضي.

وكشفت التحقيقات التي جرت فى القضية، تفاصيل الواقعة التي جرت يوم 11 يوليو الماضي، حيث أصيبت سيدة بجروح بالغة، وكسور بعدما صدمها لاعب النادى الأهلي بسيارته، أمام طيبة مول بمدينة نصر، وتمكن المارة من السيطرة عليه، واقتياده لقسم الشرطة.

ولفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، متأثرة بجراحها، أثناء محاولات إسعافها متأثرة بجراحها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقه الحكم المتقدم من محكمة أول درجة.

ويحق للاعب الأهلي التقدم بمعارضة على الحكم الغيابي، الصادر بحقه، كما كفل له القانون درجة تقاضي ثالثة، شريطة المثول أمام المحكمة هو أو دفاعه.