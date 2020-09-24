العميد وهداف الأهلى ووالدة مخرج.. مشاهير في انتخابات النواب لأول مرة

يخوض عدد من المشاهير ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأول مرة في حياتهم، حيث لم تكن لهم تجارب برلمانية سابقة، وتأتي أبرز تلك الأسماء: الكابتن أحمد حسن، الكاتبة فريدة الشوباشي، الإعلامي يوسف الحسيني، الكابتن أحمد بلال، والدكتور صبورة السيد، والدة المخرج محمد سامي.

"عميد لاعبي العالم" في القائمة الوطنية عن مغاغة بالمنيا

وأكد مصدر، لـ"الوطن"، أن الكابتن أحمد حسن ضمن أسماء القائمة الوطنية في دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تضم (100 مقعد) في 11 محافظة، عن مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

ويحمل حسن العديد من الألقاب الرياضية، فهو كابتن مصر وعميد لاعبي العالم، استطاع برفقة زملائه بالمنتخب حصد كأس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي أعوام 2006، 2008، 2010، بالإضافة إلى حصد للبطولة ذاتها مع المنتخب في عام 1998 مع المدرب الراحل محمود الجوهري.

"الحسيني" يخوض انتخابات البرلمان ضمن القائمة الوطنية

ضمن الأسماء المرشحة عن القائمة الوطنية " من أجل مصر"، بالقاهرة والوجه البحري، الإعلامي يوسف الحسيني، اشتهر بمواقفه السياسية المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية في برامجه سواء قبل أو أثناء أو بعد حكم الجماعة في عام 2012، مهاجمًا الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتحريضها المستمر على بث الفوضى والعنف في مصر.

"هداف الأهلي" يخوض غمار الانتخابات البرلمانية

أعلن أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، خوض انتخابات مجلس النواب لأول مرة، وقال بلال، في تغريدة، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بسم الله توكلنا على الله خوض انتخابات مجلس النواب علي بركه الله أتمني دعمكم".

وسجل بلال 107 هدفاً في مشواره مع الأندية ومنتخب مصر الأول بخلاف أهدافه في فترة الناشئن والشباب، وحقق بلال 18 لقبًا في تاريخه، بواقع 7 دوري مع الأهلي و4 كأس مصر و3 سوبر محلي، و3 دوري أبطال أفريقيا و1 سوبر أفريقي، بالاضافة إلى لقبين شخصيين هما هداف الدوري المصري 2002-2003، برقم قياسي فريد، فهو صاحب أعلى عدد من الأهداف للاعب في الأهلي يحصل على لقب هداف الموسم.

فريدة الشوباشي: هدفي الدفاع عن الوطن ودعم المشروعات القومية

جاء اسم فريدة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي كاتبة صاحبة قلم قوي، ولها الكثير من الآراء التي أثارت الجدل، من بينها رأيها في خلع الحجاب والهجوم على الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي تصريحات لـ"الوطن"، أكدت الشوباشي، أن كل ما تفكر فيه من خلال ترشحها في البرلمان هو الدفاع عن الوطن والدعم بكل قوة لاستكمال المشروعات القومية العملاقة وخطة التنمية التي تسير فيها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صبورة السيد والدة المخرج محمد سامي تترشح للبرلمان عن الجيزة

الدكتورة صبوره السيد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، جاءت ضمن الأسماء بالقائمة الوطنية لمجلس النواب عن محافظة الجيزة، وهي والدة المخرج الشهير محمد سامي، الذي اعلن دعمها في الانتخابات المقبلة، وكتب سامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "أمي الغالية دكتورة صبورة السيد، في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن الجيزة".

ويعتبر محمد سامي من أبرز مخرجي جيله، حيث أخرج العديد من الأفلام والمسلسلات، وكان أخرها مسلسل "البرنس"، من تأليفه وإخراجه، وبطولة كل من محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر.

"الوطنية للانتخابات" تفتح باب الترشح للبرلمان المقبل

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في 17 سبتمبر، ويستمر حتى السبت 26 سبتمبر الجاري.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وحسب قانون مجلس النواب تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 للقوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.