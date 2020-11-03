تفاصيل القبض على 5 شرطيين مزيفين بالقاهرة: "شرطة تموين تراخيصك فين؟"

"إحنا شرطة التموين، تراخيصك فين؟" لجأ مسجل خطر و4 آخرين إلى سرقة أصحاب الأكشاك والمحلات التجارية بمنطقة وسط البلد والدقي والعجوزة، وتبين من التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

وأوضح المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه ارتكب العديد من الجرائم بعدما انتحل مع 4 آخرين صفة ضباط وأمناء شرطة، وأوضح المتهم أنه تمكن من شراء سيارة أجرة واستخدمها في تنفيذ جرائمه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت النيابة أصحاب المحلات والأكشاك للاستماع لأقوالهم، كما طلبت النيابة تفريغ مقاطع فيديو ضبطها رجال المباحث ضمت وجود المتهمين أمام الأكشاك وهم منتحلين صفة ضباط شرطة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تفيد بقيام ضابط و4 أمناء شرطة مزيفين بالنصب على المواطنين، وتم تشكيل فريق من مباحث التموين، وبالفحص وجمع المعلومات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالقاهرة ومديرية أمن الجيزة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بانتحال صفة رجال شرطة بمباحث التموين وقيامهم بتنفيذ حملات تفتيشة وهمية والمرور على "أكشاك – محال" بيع السجائر الكائنة بمناطق القاهرة الكبرى وضواحيها وإيهام مالكيها والقائمين على إدارتها بضلوعهم في ارتكاب مخالفات تموينية، والتحصل منهم على مبالغ مالية وبضائع "سجائر" مقابل عدم تقنين الإجراءات حيالهم باستخدام سيارة ملك أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب المشار إليه، واستيلائهم على كميات من السجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمتها نحو 137 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على المجني عليهم تعرفوا عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.