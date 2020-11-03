مكرم لـ"الوطن": ورشة عمل بين الوزراء لتحديد موعد "مصر تستطيع" بالصناعة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن عقد اجتماع بالهيئة العربية للتصنيع اليوم الثلاثاء، لبحث ترتيبات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المرتقب ليأتي ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي تعقدها الوزارة.

وأكدت مكرم، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن الاجتماع يحضره وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي واتحاد الغرف الصناعية، لافتة إلى أن الهدف من الاجتماع وضع المحاور الرئيسة للمؤتمر وتصور كامل عن الصناعات التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة والتي في حاجة لتطوير ومن ثم البدء في إعداد قاعدة بيانات بخبراء مصر في الخارج لدعوتهم للمشاركة في المؤتمر.

وأضافت مكرم، أننا في مصر في حاجة لدعم صناعتنا ولدينا الكثير من الحرف الصناعية التي لابد من الترويج لها بالخارج وتطويرها بالاستعانة بخبراء مصر بالخارج من رواد الصناعة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة هو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وأن اختيار ملف الصناعة ليكون عنوان المؤتمر جاء بناء على توصية من الراحل الفريق محمد العصار، والذي كان حريصا على حضور كل مؤتمرات مصر تستطيع.

وأشارت مكرم إلى أنه سوف يتم التعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، وقطاع الإنتاج، والهيئة العربية للتصنيع، وتم عقد لقاء مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمناقشة دعم الصناعة والاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج في مجال الصناعة، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل مع الشركاء المعنيين في مجال الصناعة مثل اتحاد الصناعات المصرية، الغرف التجارية والقطاع الخاص.

وكانت وزارة الهجرة قد أكدت أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، يهدف إلى زيادة التعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، وقطاع الإنتاج، والهيئة العربية للتصنيع.