وزير الهجرة: الدولة لم تحرم أبناءها بالخارج من التصويت رغم كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن اليوم هو انتهاء تصويت المصريين في الخارج للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسوف يتم إرسال المظاريف من 4 نوفمبر حتى 6 نوفمبر الجاري.

وأكدت مكرم في تصريح خاص لـ "الوطن،" أن المصريين في الخارج دائما ما يبعثوا برسالة وهي "إننا جميعا يد واحدة"، ووجهت الشكر للمصريين بالخارج لمشاركتهم في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة، مستمرة حتى التاسعة من مساء اليوم للرد على كافة تساؤلات واستفسارات المصريين بالخارج، قائلة: "نرد على كافة الاستفسارات ونحفز المواطنين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري".

ووجهت وزيرة الهجرة مناشدة للمصريين بالخارج، قائلة: "مش لازم ننتظر حتى غدا لإرسال المظاريف ولا بد من إرسالها على الفور بمجرد الانتهاء من التصويت لمقر البعثات الدبلوماسية".

وتحدثت مكرم، عن تجربة البريد السريع في انتخابات مجلس النواب، قائلة: "الدولة لم تحرم المصريين بالخارج من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية رغم جائحة كورونا، وجاءت هذه التجربة حرصا على حماية أبناء الوطن بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا واحتراما للإجراءات الاحترازية في كل دولة".

مكرم :المركز المصري الألماني للهجرة يهدف للحد من الهجرة غير الشرعية

وأضافت مكرم أن المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف يعد من ضمن الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية لمراكب النجاة، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفة أنه عندما أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلق عليها اسم مراكب الموت، لذلك كان لا بد من وجود حلول بديلة لهؤلاء الشباب، مشيرة إلى أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية.

وأوضحت أن الهدف من إنشاء مثل هذا المركز هو تأكيد الدولة المصرية على أنها مع الهجرة الآمنة وليس الهجرة غير الشرعية، حيث سيتم من خلال المركز طرح فرص العمل المتاحة في ألمانيا ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لموائمة متطلبات سوق العمل الألماني، فضلا عن مساعدة المهاجرين المصريين العائدين على إعادة إدماج داخل مجتمعهم.

وذكرت أن المركز الألماني سيكون بداية لمراكز أوروبية أخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، خاصة أن تصريحات إنشاء المركز الألماني استغرقت وقتا طويلا للانتهاء منها، مشيرة إلى أنه لا بد من العمل على إنجاح المركز نفسه.

وتابعت بأن "تجربة النجاح هي التي سوف تشجعنا وتشجع الدول الأخرى على إنشاء مراكز أوروبية أخرى في بلدان مختلفة".

ونوهت بأن اختيار ألمانيا كبداية لإنشاء المركز، جاء نتيجة اهتمام المانيا بالتعليم الفني، واحتياج السوق الألمانية للحرف، بالإضافة إلى أن جائحة كورونا غيرت الكثير من الأفكار والمفاهيم، وبدأت الأسواق تغير من متطلباتها، مؤكدة أن العامل المصري مطلوب جدا في الخارج نظرا لحرفيته ومهارته.

وأضافت مكرم أن المركز يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني؛ حيث إن الهدف الأساسي من المشروع هو المساهمة في تعزيز الهجرة الأمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المركز سوف يقدم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ حيث يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.