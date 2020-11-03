وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج حريصون على المشاركة في انتخابات النواب

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه منذ الساعة التاسعة من صباح أمس، بدأت غرفة عمليات وزارة الهجرة، التي شكلت منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تواريخ ومواعيد إجراء عملية تصويت المصريين في الخارج لمجلس النواب 2020، عملها، ومن المقرر أن تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم؛ للرد على الاستفسارات والأسئلة الخاصة من المصريين في الخارج كافة، فيما يتعلق بعملية التصويت.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حوارها مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك تعاونا وتنسيقا بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، ليس فقط للرد على الاستفسارات، ولكن أيضا في إعلام المواطنين منذ اللحظة الأولي بمواعيد التسجيل، وتواريخ التصويت بالمحافظات المتواجدة في المرحلة الأولى، والأخرى في المرحلة الثانية، مؤكدة أنه كان هناك أسئلة كثيرة وإجراءات كثيرة كان لابد من إعلام المصريين بها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الخط الساخن المفتوح ما بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، يسهل على المواطن المصري في الخارج أن يجري عملية التصويت بمنتهي السهولة.

ونبهت السفيرة نبيلة مكرم، على المواطنين أنه لابد من إرسال المظاريف إلي مقر البعثات الدبلوماسية، حتي تصل هذه المظاريف أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، طبقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت نبيلة مكرم، إلي أنه كان هناك الكثير من الاستفسارات وردت إليهم، ما يعكس اهتمام المصري بالخارج للمشاركة في حقه الدستوري، الذي منحته له الدولة في الخارج؛ لدعم الدولة وبناء الحياة النيابية، منوهة إلى أن أبرز الاستفسارات كانت خاصة بـ"مواعيد التسجيل، والرقم الكودي وكيفية الحصول عليه، والمستندات المطلوبة، وهل من الممكن ببطاقة الرقم القومي غير صالحة هل يمكن التصويت من عدمه، أو هل يفترض صلاحية جواز السفر المصري".

وشددت الوزيرة، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترد بالتنسيق مع غرفة العمليات المدربة على هذه الاستفسارات، وأنه لابد أن يكون جواز السفر صالحا، وبطاقة الرقم القومي لا يشترط أن تكون صالحة، وإذا كان سجل بياناته بلجنة في الخارج لا يجوز أن يصوت في الداخل.