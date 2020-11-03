البنك المركزي يقرر تعديل بنود مبادرة دعم السياحة بـ 3 مليارات جنيه

قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، تعديل بعض بنود مبادرة البنك لمساعدة القطاع السياحى والخاصة بتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليارات جنيه مصرى، بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5% من خلال التعهد الصادر من البنك المركزى، لشركة ضمان مخاطر الاستثمار، وجاءت القرارات كما يلي.

صرف رواتب العاملين من خلال المبادرة لمدة 6 أشهر

1- تعديل البند "2" من المبادرة والمتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من أجور ورواتب لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وأكد البنك أنه بالنسبة للعملاء الذين تم منحهم فى إطار المبادرة فسيتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية ليصبح إجمالى الاستفادة 6 أشهر.

2- تعديل البند 7 من المبادرة المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لتكون مخصصة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشآة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% الباقية من التسهيلات الممنوحة وذلك لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، ليصبح تخصيص 40% من القروض الممنوحة لتكون لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشآة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة الباقية من التسهيلات الممنوحة وذلك لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وأشار البنك المركزى إلى أن المبادرة التى تم تدشينها فى 23 مارس الماضى، سارية على أن يكون سداد القروض عامين من تاريخ المنح، بالإضافة إلى فترة سماح 6 أشهر يتم خلالها رسملة العوائد.