"المالية" تستعد لتفعيل 5 ملايين بطاقة ميزة خلال الفترة المقبلة

قالت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إنهم يستعدون لتشغيل 5 ملايين بطاقة "ميزة"، خلال الفترة المقبلة، ضمن شبكة المدفوعات الإلكترونية، وهي شبكة وطنية بدأت باستبدال البطاقات إلى بطاقات ميزة الوطنية، في مرحلة تجريبية بالقاهرة، ثم مرحلة تجريبية أكبر بالمحافظات، ووصل العدد الآن إلى 33 ألف بطاقة، وفي انتظار تفعيل الـ5 ملايين بطاقة الآخرى.

وأضافت "فوزي"، في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن 10 بنوك مشتركة في منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي، ويمكنها أن تقدم بطاقات ميزة للمواطنين ودون أي مقابل.

وتابعت مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أنه من ضمن المميزات، حصول الموظف على قرض صغير، قيمته 30% من مرتب الشهر المقبل مقدما، ويستطيع الدخول إلى أي محل تجاري للشراء، وهي خدمة مخصصة للشراء فقط، تشجيعا لعملية استخدام البطاقات البلاستيكية.

وأكدت، أن هذا الأمر لا ينطبق على الخدمات الحكومية، ولكن للمشتريات فقط، وسيتم الانتهاء من تشغل 5 ملايين بطاقة ميزة خلال الفترة المقبلة، أما خدمة الشراء مقدما فيستطيع المواطن الحصول على هذه الخدمة بمجرد الحصول على الكارت، ويستطيع استخدام الخدمة لمدة 6 شهور.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال عام الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ"كروت ميزة".

وذكر "معيط"، أن كروت "ميزة" مؤمنة، وذات شرائح ذكية لاتلامسية، وتتيح خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، إضافة إلى سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وأضاف أنه سيتم إتاحة خدمة "الراتب المقدم" لبطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط، سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث أن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة "الراتب المقدم" في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

وأكد أنه تم إصدار نحو 37 ألف بطاقة "ميزة" خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة "ميزة" خلال الفترة المقبلة.