س و ج .. ما تريد معرفته عن كارت ميزة بعد إطلاق التأمينات 3 أنظمة جديدة

أطلقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل، ويتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.

وأجابت الهيئة عن أبرز الأسئلة حول صرف المعاشات من خلال كارت ميزا كالتالي:

-هل يشترط تغيير فيزا المعاشات لفيزا "ميزة"؟

حاليا فيزا ميزة البريد أو البنك للحالات الجديدة، والبدل فاقد، ومن يرغب فى الحصول عليها عليه تعديل جهة الصرف للبريد أو البنك.

-هل يضطر الشخص لتغيير فيزا التأمينات اذا كانت سارية؟

طالما سارية وليس بها مشاكل، ستظل سارية، وينزل المعاش عليها لحين ورود تعليمات آخرى بالتغيير.

- هل يضطر الشخص لاستخراج فيزا "ميزة" إذا كان معاشه متحول على البنك ؟

ليس هناك أي إلزام للتحويل على ميزة.

-هل يمكن تحويل المعاش على حساب الشخص في البنك؟

نعم، وذلك بعد موافقة البنك على تحويل المعاش على حسابك، ويأتى بخطاب من البنك، ثم يقدمه للتأمينات الموجود بها ملف المعاش.

- هل هناك وقت معين لتغيير الفيزة الحالية السارية؟

حاليا لا يوجد تعليمات بوقت معين للتغيير، وإنما من الشمل المالي والتحول الرقمي بالتأمينات والمعاشات يتطلب التغيير.

-أيهم أفضل لاستخراج فيزا "ميزة" من البريد أم البنك؟

"البريد" لعدم وجود مصاريف إدارية، أو مصاريف فتح حساب أو عموله ولوجود مكاتب البريد بجميع المناطق على مستوي الجمهورية.

-في حالة إذا كان هناك حساب لصاحب المعاش بالبريد.. هل يضطر لفتح حساب آخر؟

لا.. من الممكن تحويل المعاش عليه، ويأتى بخطاب من البريد بالموافقة علي تحويل المعاش على حسابه ويقدمه للتأمينات الموجود بها ملف المعاش.

- هل يمكن تحويل المعاش على حساب التوفير في البريد؟

من الممكن شرط أن يكون حساب فضى معاشات، أما اذا كان حساب دفتري فلا يمكن تحويل المعاش عليه.

- هل يجوز عمل حساب واحد لشخص يتقاضى أكثر من معاش وتحويلهم على فيزا واحدة؟

نعم.. خطاب يسلم لكل مكان موجود به ملف المعاش لعمل اللازم.