يحيى الفخراني محام في مسلسله الجديد "نجيب زكي زركش"

يواصل فريق عمل مسلسل "نجيب زكي زركش" تصوير المسلسل تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل، وانتهى يحيى الفخراني من تصوير مشاهده في جامعة عين شمس.

وعلم "الوطن" أن يحيى الفخراني يجسد دور محام ولديه 4 أبناء يحقدون عليه بعد وفاة زوجته، والتي تجسد دورها هالة فاخر التي تموت في الحلقة الأولى من المسلسل.

ويلجأ يحيى في المسلسل إلى تبني الأطفال من خلال ملجأ يتعرف على مديرته وهي أنوشكا، وبعد ذلك يشتري ملجأ لمأوى أطفال الشوارع.

وكان الفنان يحيى الفخراني حل ضيفا على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، تحدث فيها عن كواليس المسلسل الجديد.

وقال يحيى الفخراني: "المسلسل اجتماعي لايت كوميدي، ووحشتني الأعمال الكوميدية، وأنا مش موهوب إني أضحك في المطلق، لكن كل ما كان الموضوع تقيل بيديني فرصة إن أنا أضحك، ومابعرفش أقول إيفيه لازم كل حاجة تبقى مكتوبة ومحسوبة".

مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج شركة سينرجي وبطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي.

والمسلسل هو التعاون الخامس بين "الفخراني" والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد مسلسلات "دهشة" و"الخواجة عبدالقادر" و"ونوس"، أما مسلسل "شيخ العرب همام" فكان من إخراج حسني صالح.

وكان كاتب العمل عبدالرحيم كمال قد صرح من قبل مداعبًا ومطالبًا بـ"إمساك الخشب" خوفًا من الحسد، وداعيًا لمواصلة النجاح.

وقال إن المسلسل لن يكون صعيديًا بل عملًا كوميديًا اجتماعيًا، وأنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج شركة "سينرجي".