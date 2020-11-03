استلمها في 24 ساعة.. خطوات استخراج البطاقة الشخصية من السجل المدني

تعد البطاقة الشخصية من أهم المستندات الأساسية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها عند إجراء أي من المصالح الشخصية، كما أنها مستند رئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية مثل استخراج وتجديد جواز السفر أو الحصول على نسخة من شهادة الميلاد، ويتم تجديد البطاقة كل 7 سنوات.

وتحتاج البطاقة أيضا إلى تغيير بيانات في حالات التحديث مثل الزواج أو الطلاق أو الترمل أو تغيير محل الإقامة، وتصل غرامات استخراج أو تجديد المنتهي منها إلى 100 جنيها، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المستندات والشروط المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية وتجديد البيانات خلال 24 ساعة، وفق دليل الخدمات العامة للأحوال المدنية، كالتالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة

- استمارة بطاقة الرقم القومي، يتم شراءها من السجل المدني.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وبحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة باعتباره ضامن.

شروط استخراج البطاقة الشخصية

- أن يكون المواطن مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر مستخرج البطاقة عن 16 عاما.

- أن يكون مسجل وله بيان ميلاد على الحاسب

إجراءات استخراج البطاقة الشخصية

- يتم شراء استمارة الرقم القومي من السجل المدني.

- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من الجهه التابع لها المواطن.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

- استلام البطاقة بعد المدة المحددة وفق إجراءات استخراجها.

تكلفة استخراج البطاقة الشخصية

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 15 يوما، يتم شراء استمارة بيانات عادية بسعر 45 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 3 أيام، يتم شراء استمارة عاجلة بسعر 120 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، يتم شراء استمارة مميزة بسعر 170 جنيها.

غرامات استخراج البطاقة الشخصية

- في حالة تأخر استخراجها لأول مره عن سن 16 عاما و6 شهور، يتم دفع مبلغ 100 جنيها غرامة عند استخراجها في وقت لاحق.

- في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها بعد انتهاء المدة المحددة لها وهي 7 سنوات، يتم دفع مبلغ 50 جنيها.

- في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، يتم دفع مبلغ 50 جنيها.

- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، يتم دفع مبلغ 50 جنيها.