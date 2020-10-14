عبدالجليل: إبراز البطاقة الشخصية شرط إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات

قال عماد عبدالجليل، رئيس الإدارة الهندسية لشئون رئاسة هيئة النقل العام، إنه عندما صدر قرار من محافظ القاهرة بإعفاء كبار السن من رسوم المواصلات العامة، صدرت تعليمات للإدارات المركزية بالتنبيه على السائقين والمحصلين العاملين على شبكة الخطوط بتنفيذ القرار بكل دقة.

وأضاف عبدالجليل، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن سيتم إعفاء كبار السن الذين تخطوا الـ70 عاما وعدم أخذ تذكرة منهم نهائيا، والمواطنين الذين تخطوا الـ60 عاما يتم عمل تخفيض لهم بنسبة 50% من قيمة التذكرة ولكن بشرط أن يبرز المواطن البطاقة الشخصية لكي يعرف المحصل سنه.

وتابع أنه في حالة نسيان أحد المواطنين للبطاقة الشخصية فهناك تعليمات للسائقين والمحصلين أن يراعوا السن على حسب الحالة الموجودة أمامه، قائلا: "هيبان إذا كان من كبار السن أو لا، ولو من كبار السن فمن الممكن أن نتساهل معه، ولكن في الأصل يجب على المواطن أن يبرز البطاقة الشخصية الخاصة به".

عبدالجليل: لدينا عقد بتوريد 150 أتوبيس يعمل بالغاز ومكيف الهواء

وأشارعبدالجليل إلي أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية واللواء رزق علي مصطفى رئيس هيئة النقل العام بمواكبة التطورات الجديدة في جميع وسائل النقل العالمية، هناك حاليا عقد بتوريد 150 أتوبيس يعمل بالغاز، ومكيف الهواء، تم توريد 85 منهم، من بينهم 30 أتوبيس مكيف يعملوا في خدمة مواطني القاهرة الكبري وقيمة التذكرة فيهم 10 جنيهات، ونصف المسافة بـ5 جنيه للتسهيل على المواطنين بأن يتسقلوا مواصلة آمنة ومكيفة وصديقة للبيئة.

وأكمل أنه في إطار سياسة الدولة بالتحول من السولار والبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، قامت الهيئة بالإشتراك مع مصنع 200 الحربي بتجربة أتوبيس وتحويله من العمل بالسولار للعمل بالغاز، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها والدفع بـ300 أتوبيس كمرحلة أولي لتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي لكي يكون صديق للبيئة.

وأوضح عبدالجليل أنه في إطار التوجيهات للهيئة يوجد لدينا من أحدث وسائل النقل في العالم أتوبيسات الكهرباء، كما أنه في حالة نجاح التجربة سيتم التعاقد على 50 أتوبيس كمرحلة أولي يعمل بالكهرباء للدفع بهم لخدمة أهالينا في القاهرة الكبري.