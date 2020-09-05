رئاسة مركز البياضية تستجيب لشكاوى المواطنين بشأن مظلة السجل المدني

قال اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، إن إيماء إلى شكاوى المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والخاصة بتوفير مظلة أمام مكتب سجل مدنى البياضية، تجرى الآن أعمال تطوير السجل المدني بتمويل من مصلحة الأحوال المدنية، وجارى تطوير مكتب السجل المدنى بالكامل طبقا لخطة الأعمال.

وأضاف "صحصاح" أن السجل المدنى فى مرحلة التشغيل التجريبي وجارى استكمال كافة المنشأت الخاصة به، لافتاً إلى أنه جار تطوير وإنشاء واستكمال الأعمال طبقاً للخطة الموضوعة ومنها إنشاء مظلات أمام سجل مدنى البياضية وأرمنت على نفقة وزارة الداخلية.

ونوه رئيس مركز البياضية، إلى أن العميد محمد رشدى مدير ادارة الأحوال المدنية بالأقصر يقوم بمتابعة الإنشاءات فى مكاتب السجل المدنى متابعة شخصية للإنتهاء من الأعمال خلال الفترة القادمة.

وأهابت رئاسة مدينة البياضية، بالسادة المواطنين ضرورة تقصى الحقائق من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.