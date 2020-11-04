أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 4-11-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، والتي تنوعت بين االجوافة والبرقوق والكمثرى، وغيرها كالتالي:

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 15 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.