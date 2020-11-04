أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 4-11-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:03 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
أسعار الفاكهة
تقدم "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، والتي تنوعت بين االجوافة والبرقوق والكمثرى، وغيرها كالتالي:
المانجو
تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.
التين البرشومي
يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.
الكمثرى
تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 15 جنيهًا.
البرقوق
وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.
العنب
وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.
البلح
تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
الكريز
تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.
الموز
يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.
الكنتالوب
بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.
الأناناس
وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.
الجوافة
وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.
الرمان
تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.