أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم الأحد 1 نوفمبر، والتي تنوعت بين المانجو والأناناس والعنب والموز، وغيرها كالتالي:

الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

الكمثري

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 15 جنيهًا.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.