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محمود مسلم

أسعار الفاكهة اليوم السبت 31-10-2020 في مصر

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الوطن
12:08 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم السبت 31 أكتوبر، والتي تنوعت بين المانجو والأناناس والعنب والموز، وغيرها كالتالي: 

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

الكمثري

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 15 جنيهًا.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

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