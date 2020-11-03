سعيد عبدالحافظ: قطر فعلت فضيحة دولية لم تحدث في تاريخ الطيران

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن قطر تخضع لمحاسبة المنظمات الحقوقية في أي قضية، لافتًا إلى أن قطر فعلت فضيحة دولية لم تحدث في تاريخ الطيران على مستوى العالم، حيث قامت السلطات الأمنية في مطار الدوحة الدولي باصطحاب حوالي 18 سيدة من جنسيات أجنبية، وقامت بإجراء فحوص قصرية مهبلية لهن دون إذن من السلطات المختصة.

وأضاف "عبد الحافظ"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يصح لأي ضابط أن يُخضع سيدة لفحوصات بدون أي إذن، موضحًا أن هذه فضيحة دولية وجريمة دولية تتعارض مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتتعارض مع أدبيات وثوابت لجنة المرأة ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ومن جانبه علّق الإعلامي محمد مصطفى شردي على هذا الأمر قائلا إن قطر وقعت على معاهدة دولية تنص على التزامها بحقوق الإنسان، ويجب أن يتم محاسبتها على هذا الانتهاك الدولي.

وأكد أن استراليا غاضبة بشكل كبير من هذا الانتهاك الذي حدث من قبل قطر تجاه مواطنيها من السيدات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام.

واعترفت قطر، اليوم، بإجراء فحوص قسرية مهينة لنساء في مطار الدوحة، وأحالت مسؤولين بالمطار إلى النيابة العامة، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكانت طالبت الحكومة الاسترالية قطر بإيضاحات بشأن واقعة إنزال إجبار سيدات على خلع ملابسهن وإجراء فحص دقيق لأعضائهن التناسلية بعد العثور على طفل حديث الولادة بمطار حمد، و"أمر مزعج للغاية، عدواني، يتعلق بمجموعة من الأحداث".

وقالت أستراليا، إنه تمت إحالة واقعة حدثت في مطار الدوحة بقطر إلى الشرطة الاتحادية الاسترالية تعرضت خلالها أستراليات لفحص طبي دقيق على مدرج المطار بعد اكتشاف رضيع في حمام بالمطار.

أوضحت شبكة "سفن نيوز" التلفزيونية إنه تم إجبار نساء على النزول من طائرة للخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من هذا الشهر، من بينهن 13 أسترالية والخضوع لفحص طبي بعد العثور على مولود ولد قبل أوانه وتركته أمه في حمام بمطار حمد الدولي.

وتم إنزال النساء من على متن الطائرة و "إجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية، قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر" في سيارة إسعاف على مدرج المطار، وفق "سفن نيوز" الإخبارية.

وقالت امرأتان لهيئة الإذاعة الاسترالية، إنه طُلب من كل النساء البالغات في الطائرة بصرف النظر عن سنهن النزول لفحصهن، فيما نقلت المحطة التليفزيونية عن أن الحكومة الفيدرالية تبحث اتخاذ إجراءات تجاه قطر بسبب الواقعة.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، أن النساء اتصلن بالحكومة الأسترالية وقت حدوث تلك الواقعة في وقت سابق من الشهر الجاري وإن الحكومة بحثت هذا الأمر مع السفير القطري، وقالت إنه تم أيضا إبلاغ الشرطة بهذا "الحادث غير العادي".

وفي سياق آخر قال مطار حمد الدولي، وهو جزء من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، في بيان إنه لم يتم بعد تحديد هوية المولود الذي يتلقى رعاية طبية والذي عُثر عليه في الثاني من أكتوبر.