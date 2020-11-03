بسبب "عمر المختار".. هاني رمزي يعتذر للجمهور: سنغير اسم الفيلم

اعتذر الفنان هاني رمزي، بعد الغضب الشديد من الجمهور بسبب اسم فيلمه الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم "عمر المختار"، مؤكدًا أنه لم يقصد السخرية من رموز الوطن العربي.

وكتب هاني رمزي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعتذر لكل اللي فهم إننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار"، مؤكدًا أن الفيلم ليس له علاقة بهذه الشخصية: "نحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد".

وأوضح أن سيتم تغيير اسم الفيلم، وإعلان الاسم الجديد خلال أيام، متابعًا: "آسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري".

وطالبت دعوات ليبية وزارة الثقافة المصرية والليبية، بإيقاف العمل أو تغيير اسمه، كونه يُسيء لرمز الجهاد الليبي، ويُعد قيمة تاريخية كبيرة على حد وصفهم.

في سياق آخر، كانت قد نتشرت عدة أخبار خلال الفترة الماضية، بشأن التجهيز لفيلم "غبي منه فيه" الجزء الثاني للفنان هاني رمزي، والتعاقد مع نيللي كريم على بطولة العمل الكوميدي الذي مر على عرض الجزئ الأول منه 16 عاما.

وقال "رمزي" في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "لم أمضي أي عمل سينمائي حتى الوقت الحالي.. وكل ما يظهر على السوشيال ميديا مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وتدور أحداث فيلم "غبي منه فيه" حول شخصية "سلطان" التي قدمها الفنان هاني رمزي، والذي يشعر باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته "سامية" التي جسدت دورها الفنانة نيللي كريم التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرف سامية على زوج خالتها "ضبش" الذي جسد دور الفنان طلعت زكريا، والذي يشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.