إغلاق 6 طرق صحراوية حتى الآن بسبب الأمطار.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق 6 طرق صحراوية حتى الآن، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة، وانعدام الرؤية بها، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.

والطرق المغلقة هي:

- طريق فيران اتجاه سانت كاترين.

- طريق الكريمات الصحراوي حتى بنى سويف.

- طريق قنا اتجاه سفاجا.

- طريق سوهاج اتجاه سفاجا.

- طريق المنيا اتجاه رأس غارب.

- طريق الشيخ فضل اتجاه راس غارب.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الملاكي والنقل والأجرة، الالتزام بفواعد المرور.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة.