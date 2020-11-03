خالد عكاشة: حالة الاستقطاب في أمريكا بسبب الانتخابات تنذر بالخطر

قال اللواء خالد عكاشة، مدير مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانتخابات الأمريكية هذه المرة استثنائية، وهناك حالة استقطاب شرسة في الولايات في الوقت الحالي، بدأت بين المرشحين، ومن ثم انتقلت إلى المناصرين، ثم إلى أعضاء الأحزاب، وفي الساعات الأخيرة الولايات أصبحت تشهد قدر من الاستقطاب هي الأخرى، وامتد إلى وسائل الإعلام في ظاهرة غير مسبوقة.

وأضاف "عكاشة"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك حزمة من الأشكال الاستثنائية للانتخابات الأمريكية تبرز نفسها بشكل كبير، وهي ما تجعل العالم كله يتابع الانتخابات بهذا القدر من الترقب والرصد ربما كل ساعة، والمتغيرات دقيقة جدًا.

وأوضح أن النسب بين كلا المرشحين، ضيقة للغاية، وفي انتظار مفاجأة كل لحظة، وإن هناك ولاية من الولايات المتأرجحة، غيرت اتجهاتها هنا أو هناك، ربما يحدث مفاجآت في نتيجة الانتخابات في الفترة الأخيرة.

وتابع أن حالة الاستقطاب في الولايات المتحدة الأمريكية، تنذر بالخطر، حيث إنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية في العصر الحديث، يبرز الحديث بالتهديد بالقوة واستخدام القوة في الشارع بين مناصري كلا المرشحين، وهناك تهديدات لأول مرة، أن أنصار المرشحين يهددون الطرف الآخر، في حال فوز الغريم سينزلون للولايات ويمارسون أعمال الشغب والعنف والتظاهرات.

شركة مراهنات تكشف لمن تميل كفة الانتخابات الأمريكية 2020

ذكرت شركة "بتفير إكستشينج" للمراهنات، أن فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اكتسبت زخما، خلال الليلة الماضية، في أسواق المراهنات على الإنترنت مع توجه الأمريكيين لصناديق الاقتراع، يوم الثلاثاء.

وقفزت توقعات فوز ترامب بالانتخابات من 35 في المئة إلى 39 في المئة، بحسب الشركة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، فيما تراجعت توقعات فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن من 65 في المئة لتصل إلى 61 في المئة.

وأضافت الشركة، أن الانتخابات في طريقها لأن تصبح أكبر حدث للمراهنات بفارق كبير عن الأحداث السابقة، مع تلقي الشركة رهانات قدرها 300 مليون جنيه إسترليني (389 مليون دولار) حتى الآن.

وتقبل الشركة المراهنات حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتعتقد أن قيمة المراهنات ستصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني، وهو ضعف المبلغ الذي وصلت إليه المراهنات على انتخابات 2016.

ووصلت نسبة رهان المراهنين على فوز ترامب إلى 38 في المئة على منصة سماركتس البريطانية.

وبلغت نسبة الرهان على فوز ترامب في يوم الانتخابات عام 2016، خمسة إلى واحد (بنسبة 17 في المئة)، وهو ما يقل 20 في المئة عن نسبة الرهان عليه الآن.

وحافظ بايدن على تقدمه في استطلاعات الرأي لكن المنافسة المحتدمة في ولايات متأرجحة ستحسم السباق في الأغلب.

وقالت بتفير، أمس الاثنين، إن أحد الأشخاص راهن بمليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) على فوز بايدن وهو أكبر رهان سياسي على الإطلاق. وإذا فاز بايدن سيجني ذلك المراهن 1.54 مليون جنيه.