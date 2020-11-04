بـ"فأس وسكين".. أدوات قطع عامل رأس مسن ببني سويف

"أنا قتلته علشان شتمني قدام أهل البلد".. بهذه الكلمات اعترف عامل بتفاصيل قتل زميله، وذبحه داخل شركة، بمديرية أمن بني سويف.

وأضاف المتهم، استغللت عملي معه فى الشركة، ثم تسللت له يوم الجريمة، وغافلته وتخلصت منه، وأجرى تمثيل الجريمة بالكامل، بحضور محقق النيابة العامة، حيثت استعانت النيابة بفرد شرطة، ليمثل دور المجني عليه.

وشرح المتهم، أنه ارتكب الجريمة خلال 7 دقائق، وتمكن من العودة إلى منزله بعد تنفيذ جريمته، واعترف لأسرته بتفاصيلها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشف قطاع الأمن العام، لغز العثور على جثة عامل مسن بشركة حراسة، في غرفة بمقر شركة حراسة بمركز ببا في بني سويف، حيث تبين حدوث خلافات بينه وبين أحد جيرانه.

وتسلل المتهم، وهو عامل إلى مقر عمل المجني عليه ثم ضربه بحجر على رأسه، وهشم رأسه بفأس ثم ذبحه بسكين، ثم قطعها بالفأس، وتركها بجوار الجثة، تم ضبط المتهم، واعترف بجريمته، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

تبلغ لقسم بني سويف، من عامل بشركة حراسة، بعثوره على جثة زميله بذات الشركة، 65 سنة مُقيم بقرية بدائرة مركز ببا، داخل غرفة بقطعة أرض فضاء تابعة للشركة بدائرة القسم.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف، إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل (35 سنة)، وسابق اتهامه في قضايا (مخدرات- سلاح ناري- تبديد- سرقة)، ومقيم بذات القرية محل إقامة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بها.

واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظراً لكونه والمجني عليه مُقيمان بقرية واحدة، ووجود خلافات، فعقد العزم على قتله.

وأضاف المتهم، أنه في سبيل تنفيذ مخططه، أعد سكينا، وتوجه لمحل عمل المجني عليه، وعقب التقابل معه، غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وفأس، عثر عليهما بالحجرة، ثم طعنه برقبته بالسكين، فأودى بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وهرب.

تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، والسكين المستخدم.