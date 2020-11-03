السيسى يرسل برقية للاطمئنان على صحة الرئيس الجزائري تبون

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث ببرقية إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، للاطمئنان على صحته، متمنيًا له الشفاء العاجل وموفور الصحة.

وأضاف "راضي" أن نص البرقية جاء على النحو التالي:

"يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن الشعب المصري، بأصدق التمنيات القلبية بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والعافية، داعيًا الله عز وجل، أن يحفظكم وأن يشملكم دائمًا بعظيم عنايته".

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يعالج حاليًا بأحد المستشفيات الألمانية.