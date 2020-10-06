السيسى يوجه باختصار زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأضاف راضي، أن الاجتماع تناول استعراض "مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية"، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك، على حوكمة عملية التصدير والاستيراد، من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة المواني الحديثة، التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن الرئيس وجه أيضا، بأن يتم تزويد جميع المنافذ والمواني بمعامل فحص متكاملة، يتم ربطها إليكترونياً بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة، لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.

ومن جهته استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجسيتة التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، مشيراً إلى انه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجياً حتى الانتهاء منها خلال العام المقبل.

كما عرض معيط، المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، التي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة الإجراءات، مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإليكتروني، فضلاً عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.