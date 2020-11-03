صور وفيديو.. "الوطن" داخل بروفات "الحلاني" قبل حفل الموسيقى العربية

انتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من بروفات حفله المرتقب إحياؤه غدًا الأربعاء على مسرح النافورة المكشوف بالأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته التاسعة والعشرين.

عاشت "الوطن" داخل بروفات "الحلاني"، التي شارك فيها نجله الوليد، المقرر أن يشدو رفقته خلال الحفل.

يقدم الفنان اللبناني خلال الحفل عدد كبير من أهم وأشهر أغنياته ومن بينها أغنيته الوطنية المصرية "عظيمة يا مصر"، بالإضافة إلى "بحبك وبغار، ومالي صبر، وست الستات يا مصرية، ويا طير".

يقام الحفل بمصاحبة فرقة الحفني وقيادة المايسترو هشام نبوي، ويسبقه فاصل كل من المطربة رحاب مطاوع، وعازف الكمان اللبناني جهاد عقل.

ويستكمل المؤتمر البحثي جلساته حيث يناقش محور الرؤي المستقبلية لاشكاليات التراث الموسيقي العربي في جلستين، حيث بدأت الأولى في العاشرة صباحاً بحضور كل من الدكتور محمد شبانة من مصر مقررًا، والدكتور كفاح فاخوري لبنان، والباحث أحمد عبدالله دعوب من ليبيا، والدكتورة أحلام أكبر الشيخ من الكويت، والدكتورة داليا حسين فهمي من مصر، والباحثة فاطمة الظاهر من العراق.

وبدأت الجلسة الثانية في الثانية عشرة ونصف ظهرًا، بحضور كل من الدكتور عمرو ناجي من مصر مقررًا، والباحثة هبة محمد معين ترجمان من سوريا، والدكتور إيهاب صبري من مصر، والدكتور حبيب ظاهر من العراق، والدكتور سعد أغا القلعة من سوريا، والدكتور محمد سيف التيجاني من السودان.

واُفتتح مهرجان الموسيقى العربية، الأحد الماضي، بحفل غنائي كبير ضم مواهب دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة الجديد، والذي تم استحداثه بسبب انتشار وباء كورونا.

وخلال الحفل كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، وهم: "الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، والفنانة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري"، وقامت بإهداء اسم الدورة لعدد من الموسيقيين الكبار أمثال محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة.