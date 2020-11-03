صور.. "حلاقة زيرو" لأصدقاء طفل المرور بعد قرار حبسهم للتعدي على شرطي

حصلت "الوطن" على صورة أصدقاء طفل المرور بـ"حلاقة زيرو"، وذلك أثناء العرض على الطب الشرعي لبيان تعاطي المخدرات، عقب صدور قرار بحبسهم في واقعة الاعتداء على شرطي مرور.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل القاضي المعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، سائق السيارة المرسيدس، المتنمر على رجل شرطة في منطقة المعادي، و4 من أصدقائه؛ بسبب فيديو تنمر جديد.

جاء ذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل الطفل ومالك السيارة بعدما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال استجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.

وذلك في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز 15 سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.

والد طفل المرور يعتذر للمصريين: لا أحد فوق القانون

قدّم المستشار أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد، نائب نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمعروف إعلاميًا باسم والد طفل المرور، اعتذارا رسميا لجموع الشعب المصري ورجال الشرطة، عما بدر من نجله.

وقال المستشار أبوالمجد، في بيان عنه اليوم: حضرت اليوم لديوان عام وزارة العدل، أنا المستشار والد الطفل (أحمد)، ورغبت ومن قلب جهة عملي التي أتشرف بالانتماء إليها، ديوان عام وزارة العدل، أن أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بطوائفه كافة، عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالايذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة، اثناء قيادته سيارة دون حمله ترخیص قيادة، أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة، تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما".

وتابع: "انطوت عبارات نجلي على كلمات تشي بأنّه فوق المحاسبة، وهو الأمر الذي أرفضه تماما، وأؤكد عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية، كما أؤكد خضوعي شخصيًا للقانون الذي أحترمه وأُجلّه وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ 30 عاما، وللتأكيد على خضوع الجميع للقانون، جرى إلقاء القبض على نجلي فجر اليوم للمرة الثانية، للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد، احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة، وأُشهد الله تعالى أني تركته دون مرافق ودون محام، ليعلم ألا أحد فوق القانون".

واستكمل والد طفل المرور: "أتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من يفنون أعمارهم في خدمتنا والساهر على أمننا في هذه الظروف، ويتحملون من أجل شهواتنا الصعاب".