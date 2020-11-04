أحمد صبور: "الأهلي صبور" تبدأ تسليم المرحلة الأولى بمشروع"جرين سكوير" ديسمبر المقبل

أكد المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، تفاؤله بأداء السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، كما توقع نشاط القطاع بشكل تدريجى، اعتماداً على عدة عناصر يأتى فى مقدمتها الدعم الحكومى، الذى وجّهته الدولة، ممثلة فى البنك المركزى للاقتصاد المصرى بشكل عام، ووجود طلب حقيقى مؤجل بالسوق العقارية، يتم تنفيذه تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى حوار خاص، أن السوق العقارية تتميز بالمرونة فى مواجهة أى تحديات، فهى قادرة على إعادة ترتيب أوضاعها بسرعة خلال الأزمة وعقب انتهائها، فمنذ بدء أزمة كورونا قامت الشركات العقارية بتعديل خططها التسويقية، للتواصل مع العملاء بما يحافظ على سلامة الجميع، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا فى التسويق وإدارة المشروعات العقارية خلال الأزمة.

تسليم المرحلة الأولى من "لافينير"في مارس 2021

والشركة تبدأ تنفيذ أعمال التسويات بمشروع "جايا"

وأكد أن شركته استمرت فى تنفيذ مشروعاتها، رغم أزمة كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على سلامة الجميع، وبما يحافظ على جديتها والتزامها بمواعيد التسليم المحدّدة مع العملاء، لافتاً إلى أن الالتزام بمواعيد التسليم يعد التحدى الذى يكشف عن مدى قوة الملاءة المالية والخبرة التى تمتلكها الشركة العقارية.

وأشار إلى ضرورة ظهور اتحاد المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية، نظراً لأهميته فى تنظيم السوق وتصنيف الشركات العقارية حسب خبراتها السابقة وملاءتها المالية، بالإضافة إلى دوره فى تحقيق التوازن فى العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة، وهم الحكومة والمطور والعميل.

أما عن الموقف التنفيذى لمشروع «ذا سيتى أوف أوديسيا»، الذى تنفّذه الشركة ضمن مشروع «مستقبل سيتى» على مساحة 528 فداناً، فأوضح أن المشروع يضم عدة مشروعات داخلية منها «آلير وآلير باركس» على مساحة 80 فداناً، بإجمالى تكلفة إنشائية تبلغ 2.1 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بمنطقة الفيلات إلى 24%، وتبلغ قيمة المبيعات المستهدفة بالمشروع 4.6 مليار جنيه، ويبدأ تسليمه فى الربع الرابع من 2022.

وأضاف أن المشروع الثانى ضمن «سيتى أوف أوديسيا» هو «ذا ريدج» على مساحة 220 فداناً، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 67 فداناً، وتبلغ تكلفة إنشاءات المرحلة الأولى 777 مليون جنيه بمبيعات مستهدفة 2.2 مليار جنيه، ويتم تنفيذه على 3 مراحل بإجمالى عدد وحدات 2012 وحدة، وتضم المرحلة الأولى 410 وحدات، ويبدأ تسليمه الربع الرابع من 2023.

وكشف عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس (LVNG Learning environments)، حيث يقضى الاتفاق فى ما بين الطرفين على تطوير مدرستين دوليتين بمشروع «ذا سيتى أوف أوديسيا» فى «مستقبل سيتى» على مساحة 30 ألف متر مربع، وبإجمالى استثمارات 650 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تفتح المدرستان أبوابهما خلال عام 2023.