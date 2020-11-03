"العمل الدولية": لا نقدم أي توصيات بشأن الإغلاق.. والكل تأثر بكورونا

قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن منظمة العمل الدولية، لا تقدم توصيات بشأن الإغلاق أو عدم الإغلاق، هذا الأمر تتخذه الحكومة بالتشاور مع الجهات المعنية، ولا يتوقع حدوث موجة ثانية أو أخرى، كل دولة أو إقليم لديها طابع مختلف عن الآخر، حيث إن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، مختلف عن ما يتواجد في أوروبا، ومن الصعوبة التوقع وجود موجة ثانية من عدمها في مصر.

وأضاف "أوشلان"، في لقاء خاص عبر خاصية الفيديو كونفراس مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العالم يواجه أزمة غير مسبوقة تؤثر على كل العالم، هذه أزمة عالمية غير مسبوقة، ولا أحد يعرف مدى ستنتهي أزمة كورونا.

وتابع أن المنظمة تنظر في تأثير كورونا على ساعات العمل أيضا، لافتا إلى أن هناك 495 مليون ساعة عمل فارق بين الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بعام 2019، وذلك بسبب كورونا.

وأشار إلى أن كل القطاعات تأثرت بأزمة كورونا، ولكن بعضها تأثر بشكل أشد من الآخر، على سبيل المثال السياحة تأثرت بشكل كبير والعاملين في المطاعم وعدد السائحين، وشركات التصدير أيضا تأثرت بسبب انكماش السوق، وقطاعات مثل التجارة كان التأثير عليها أقل من السياحة والتصدير، ونفس الأمر بالنسبة للمرأة تأثرت بكورونا من بين الفئات التي تفقد وظائفها سريعًا لأن لديها مسؤولية بالمنزل ورعاية الأسرة.

وواصل: "نعمل مع الشركاء الوطنيين لتقديم الدعم الفني للمرأة والقطاع الرسمي أيضا بسبب الانزلاق الذي حدث في مارس 2020 وحتى مايو في أوروبا وفي مصر أيضا، التأثير كان كبير على الاقتصاد غير الرسمي، لا نعرف التأثير بالضبط، ولكن من المؤكد أنه كبير على القطاع غير الرسمي، هذه الأزمة المالية تؤثر على الاقتصاد غير الرسمي أيضا".