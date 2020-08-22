"العمل الدولية" تتعاون مع "العلوم الصحية" في برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين بأماكن العمل

تلقى أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، مخاطبة رسمية من منظمة العمل الدولية، فرع الشرق الأوسط وأفريقيا، مكتب القاهرة، تضمنت الدعوة للمشاركة في البرنامج التدريبي، حول تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل ودور النقابات، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم سابقا بين النقابة والمنظمة، وجرى تفعيله مؤخرا، وضمن مشروعات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين في العمل، وهي "مشروع العمل اللائق للمرأة" في مصر وتونس، و "البرنامج المشترك لتعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق" في مصر والأردن وفلسطين، و "مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في مصر"، والتي تهدف إلى دعم النقابات العمالية، لتطوير آليات تعزيز دور المرأة داخل هياكلها.

وأفادت المنظمة أن مكتبها بالقاهرة، سينظم برنامج تدريبي حول تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل ودور النقابات، تستهدف 100 متدرب (ة)، مقسمة إلى 5 دورات، تتضمن كل دورة عدد 20 متدرب (ة)، عبر الانترنت.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى:

1. استعراض الاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين، وواقع النساء في مصر.

2. عرض الجانب النظري والعملي لقضايا المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

3. عرض أهداف ونتائج وتوصيات دراسة النساء في النقابات

4. مقدمة عن مبادئ السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية، في ظل انتشار فيروس كورونا.

ودعت المنظمة، نقابة العلوم الصحية، للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي، وذلك عن طريق ترشيح 200 مرشح/ة، لاختيار 100 متدرب/ ة للحضور من بينهم، على أن يسجل المرشح بياناته ويملأ الاستمارة الخاصة بذلك في موعد أقصاه 30 أغسطس الجاري

وقالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، منسق عام الدورة التدريبية، حددت شروط ومعايير الالتحاق بالبرنامج التدريبي على النحو الآتي:

1· حاصل (ة) على مؤهل متوسط على الأقل.

2· ممثلين/ات من لجان المرأة، التدريب، التثقيف العمالي، السلامة والصحة المهنية، المفاوضة الجماعية، أو أي لجان أخري ذات صلة بموضوع المساواة بين الجنسين في النقابة.

3· قدرة المرشح/ة على التعامل مع تطبيقات الانترنت والاجتماعات الإلكترونية مثل تطبيق زووم.

4· يكون لدى المرشحات والمرشحين نقطة اتصال بالانترنت، وتكون ذات سرعة جيدة ومستقرة.

كما حددت المنظمة، معايير اختيار المشاركين/ات بالآتي:

1· ألا تقل نسبة النساء عن 70% من إجمالي المشاركين والمشاركات.

2· خبرات متعلقة بالعمل على المساواة بين الجنسين داخل العمل.

3· منتمين للمحافظات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19.

أما عن منهجية التدريب، فستكون في ورش العمل على بناء معرفة تراكمية، باستخدام الأساليب التشاركية التي تستند إلى مفهوم تحويل المتدرب(ة) من مجرد متلقي(ة) للمحتوى التدريبي، إلى مساهم(ة) في العملية التدريبية، والاستعانة بخبراتهم العملية، كمدخل من مدخلات البرنامج والتفاعل، ويتم التدريب إلكترونيا عبر استخدام تطبيق زووم للاجتماعات الإلكترونية، كما يتم تنظيم 5 دورات تدريبية، تشمل كل دورة 20 متدرب(ة).

ويتوقع من المتدرب حضور الدورة التدريبية المكونة من 20 ساعة، بواقع 4 ساعات يومياً علي مدار 5 أيام، ويشمل اليوم التدريبي جلستين، تمتد كل جلسة إلى ساعتين.