السيطرة على حريق هائل في قاعة أفراح بالمنصورة

شب حريق هائل في إحدى قاعات الأفراح على نهر النيل بمدينة المنصورة الليلة، وارتفعت ألسنة اللهب، وشاهدها أهالي مدينة طلخا من الجانب الآخر للنيل.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة ميت خميس علي نهر النيل بدائرة مركز المنصورة، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف بالمنطقة.

هرعت 3 سيارات إطفاء بقيادة الدكتور العقيد أحمد عوض، مدير إطفاء الدقهلية، وقوات الحماية المدينة للسيطرة علي الحريق والحد من الخسائر المادية.

وتمكنت القوات من السيطرة على مصدر النيران، وجرى إخطار الأدلة الجنائية لبحث أسباب الحريق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق متصل، دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمنزل في قرية "مشتهر" التابعة لمركز ومدينة طوخ، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق في منزل بجوار المعهد الديني بقرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ، وجرى إخطار العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث فرقة بنها وإبلاغ وحدة الحماية المدنية، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة، ونتج عن الحريق نفوق بعض رؤوس الماشية وجارى السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية.

وفي وقت سابق سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الخصوص، على حريق اندلع بكابينة كهرباء بجوار الطريق الدائري بالرشاح، و جرى إخطار شركة كهرباء الخانكة لفصل التيار الكهربائي، وإخطار الحماية المدنية، تزامنًا مع الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.