أمن الدقهلية يكذب مرشحا برلمانيا ادعى حرق سيارة الدعاية الخاصة بحملته

أكدت مديرية أمن الدقهلية عدم صحة ما جرى تداوله بشأن إشعال النيران من قبل مجهولين بسيارة خاصة بأحد المرشحين لمجلس النواب بناحية مركز أجا، وقال مصدر بالمديرية أنه حال سير السيارة المشار إليها على طريق "أجا -المنصورة" بدائرة مركز شرطة أجا حدث ماس كهربائي في السماعات المحملة على السيارة بغرض الدعاية الانتخابية، ما أدى إلى اشتعال النيران في السماعات.

وباستدعاء شقيق المرشح الذي كان يستقل السيارة برفقة السائق، أيد ما سبق، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى إشعال النيران بالسيارة، كما أمكن التوصل إلى شاهدي رؤية، وبسؤالهما قررا أنهما شاهدا السيارة حال توقفها، حيث شب حريق بالسماعات المتواجدة في الصندوق الخلفي، وأضافا بمساعدتهما لقائد السيارة فى الإطفاء.

وكان إبراهيم عبدالشافي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة أجا، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إحراق سيارة الدعاية الانتخابية الحاصة بحملته الانتخابية من قبل مجهولين، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة لأجهزة الصوت والدعاية وأجزاء من السيارة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان السيارة، وبمعاينتها وسؤال السائق والشهود، تبين أن حريقا شب نتيجة ماس كهربائي في سماعات الصوت التي تحملها السيارة رقم " د ص ب 2194 " بخلاف ما ادعاه المرشح، كما أن الخسائر ااقتصرت على لوحة دعائية للمرشح، وأجهزة الصوت.

وحاول المرشح استغلال الحريق في الدعاية لنفسه وقال في فيديو نشرته صفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا صنايعي ومن البسطاء والطبقة المتوسطة، إلا أن أصحاب المال السياسي يهاجموني، وخرج شخصين لا أعرفهم، وألقوا مولوتوف علي سيارة الدعاية الخاصة به فأحرقوا بعض محتوياتها"، وتعجب قائلا: "هو أنتم مستكثرين عليا حب الناس".

ويتنافس في الانتخابات 362 مرشحا في 10 دوائر انتخابية على 21 مقعدًا فرديا، وذلك في الانتخابات التي ستجري في الداخل يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ" وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.