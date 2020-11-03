ترامب: ستكون ليلة رائعة وسنعرف الفائز الليلة

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلا، خلال حديثه بأحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن، بانتظار نتائج التصويت في الانتخابات.

وقال الرئيس الأمريكي، بحسب سكاي نيوز عربية، إن الولايات المتحدة تنتظرها "ليلة عظيمة"، وذلك خلال زيارته لمقر حملته الانتخابية في مقاطعة أرلنغتون بولاية فيرجينيا.

ترامب: شهدنا تجمعات شعبية تاريخية مساندة لنا ربما لم يشهدها العالم أجمع

وقال ترامب: "لقد شهدنا تجمعات شعبية تاريخية مساندة لنا، ربما لم يشهدها العالم أجمع، أما خصمنا (بايدن) فكان جمهوره قليل ويجلسون في حلقات صغيرة. هذا شيء طبيعي".

وأضاف: "نتائجنا جيدة جدا في فلوريدا وأريزونا، وبشكل مذهل في تكساس، ستكون ليلة رائعة، والأهم أنه سيكون لنا 4 أعوام قادمة رائعة".

وخلال حديثه، أكد ترامب أنه سيكون هناك علاجات لفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تصدر أجهزة الإنعاش لمساعدة دول أخرى على تخطي أزمة فيروس كورونا.

وأكد ترامب أنه يعتقد بأننا سنشهد فائزا الليلة، التي ستكون ليلة عظيمة، على حد وصفه.

ترامب:لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع

وقال ترامب: "لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأميركيون. أعتقد أنه سيكون هناك فائز الليلة".

كما أكد أنه يحظى بدعم كبير من الأميركيين من أصول أفريقية ولاتينية.

واعتبر دونالد ترامب، الثلاثاء، أن "من حق (الأميركيين) أن يعرفوا اسم الفائز" يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن.

وصرح الرئيس الجمهوري في أرلينغتون: "من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من نوفمبر"، علما أن لجوء مزيد من الأميركيين الى التصويت عبر البريد قد يؤخر فرز الاصوات وتاليا إعلان النتيجة.

في المقابل أشار تقرير لسكاي نيوز عربية إلى ان هوية الرئيس الأميركي، هذا العام، لن تتضح بشكل مبكر، نظرا إلى عقبات التصويت في ظل وباء كورونا. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن أول صناديق الاقتراع التي ستغلق أبوابها، ستكون في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي، وسيتم ذلك في يوم الثلاثاء، على الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينتش.

وبعد ذلك، سيجري الإعلان على إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من المناطق الأخرى، سواء بوتيرة مرة في الساعة أو مرة كل 30 دقيقة.

أما ولاية ألاسكا النائية فمن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع، يوم الأربعاء، على الساعة االسادسة صباحا بتوقيت غرينتش.

واعتاد الأميركيون على تلقي نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل سريع، خلال المحطات السابقة، لكن الأمر مختلف هذه المرة، بسبب جائحة "كوفيد 19".

وكانت الأمور تتضح في غضون ساعات، فيظهر المرشح الذي يقترب من إحراز الأصوات المطلوبة في المجمع الانتخابي من أجل الفوز بالانتخابات وعددها 270.

وبما أن أميركيين كثيرين صوتوا عن طريق البريد، فإنه من الوارد ألا نعرف من فاز في هذه الانتخابات في ليلة الانتخابات، كما قد نواصل الانتظار بدون جدوى حتى صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة.

تبعا لذلك، فإن النتائج الأولى التي ستظهر في بعض الولايات، بشكل مبكر، لن تساعد على معرفة المرشح الفائز، بل إنها قد تكون مضللة.