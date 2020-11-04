هريدي: أول حاجة بيعملها رئيس أمريكا استلام حقيبة الأسرار الذرية

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن استطلاعات الرأي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 لم تكن دقيقة، والتي أظهرت تقدما لهيلاري كليتون في الوقت الذي فاز فيه ترامب، لافتًا إلى أنهم وجدوا أخطاء في منهجية استطلاعات الرأي في 2016 وحصروا استطلاع الرأي في فئات معينة واكتشفوا أنهم أهملوا البيض غير المتعلمين والذين يمثلون نسبة في القاعدة التي يعتمد عليها ترامب وكذلك عدم الفصل بين الرجال والنساء الأفارقة الأمريكان باعتبار أن الزوجة ستصوت مثل زوجها في الوقت الذي اختلف فيه تصويت الأزواج حيث يصوت الرجل الأفريقي الأمريكي لمرشح وتصوت زوجته لمرشح آخر.

وأضاف هريدي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن مشاركة الشباب الأمريكي في الانتخابات ستحدث فارق كبير وأن عددهم يصل لـ18 مليون شاب في مختلف الولايات مضيفًا: "لو شاركوا في الانتخابات أو شاركوا بالبريد هيعملوا فرق في هذه الانتخابات".

ونقل هريدي مزاعم الجمهوريين بأنه لو فاز بايدن سيؤثر على وحدة الشعب الأمريكي وعلى الاقتصاد لافتًا إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية نجحت وخفض البطالة لأقل من 5%.

ووصف هريدي مشهد اتصال الرئيس السابق باراك أوباما بالمصوتين ودعوتهم لانتخاب بايدن بأنه مشهد ديموقراطي يظهر فيه رئيس أمريكي سابق انتهت فترته الرئاسية وأصبح رجل عادي ويقوم بمشهد ديمقراطي.

وعن فترة رائاسة ترامب قال هريدي: "لو حكمنا على الشرق الأوسط من 2016 لحد النهاردة هنجد الشرق الأوسط الأمن والاستقرار مازال مزعزع وأن أوباما عمل التحالف ضد داعش".

وعن العلاقات الأمريكية الاسرائيلية قال: "ترامب قدم هدايا مجانية لإسرائيل ومنح إسرائيل كل حاجة وسحب الأرض من العرب وفي ديسمبر 2016 اتعرض على مجلس الأمن مشروع قرار يدين المستوطنات على الضفة وأمريكا لم تستخدم الفيتو ومر القرار"، لافتًا إلى أن وزير الخارجية في حكومة ترامب مايك بامبيو قال إن أمريكا لا ترى المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي.

وعن العلاقات المصرية الأمريكية، أوضح هريدي أن السياسة الأمريكية تجاه مصر تتحرك في إطار لا علاقة له بالديموقراطيين ولا الجمهوريين مضيفًا أن هناك قانون صادر عن الكونجرس أن الولايات المتحدة توقف مساعداتها لأي دولة يحدث فيها تنحي عن السلطة وأن إرة أوباما لم تطبق هذا القانون على مصر رسميا، ووصفت ما حدث في يونيو 2013 بأنه حركة شعبية وأن الشعب كان ضد سياسات الاخوان.

وافترض هريدي أنه لن يكون هناك اضطرابات وبعد الجدال ترامب لن يقبل بهزيمته مضيفًا: "لما بتعلن النتائج الفائز بيلقي كلمة والخاسر وبيعترف بالهزيمة وبيهنأ الفائز وبيقول هنتواصل مع بعض".

وعن أول ما يفعله الرئيس الأمريكي الجديد قال هريدي: "بيستلم الحقيبة اللي فيها الأسرار الذرية اللي بيحملها حول العالم في حالة تعرض أمريكا لحرب نوية بيدي أوامر منها".