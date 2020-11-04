عضو الديمقراطي الأمريكي: ترامب يحاول التلاعب وإعلان النتيجة مبكرا

أكد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي وجود تقدم للديموقراطي جو بايدن مرشح الرئاسة الأمريكي في بعض الولايات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هناك تقدم ديموقراطي في فلوريدا وهناك تقدم جمهوري للمرشح دونالد ترامب في بعض الولايات مبديًا تخوفه من تكرار ما حدث في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 والتي فاز بها ترامب على حساب الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وأوضح عفيفي أن هناك أكتر من 100 مليون صوت في الانتخابات الأمريكية وأن ترامب حاول الغاء 127 ألف صوت في تكساس لافتًا إلى أن ترامب يحاول التلاعب بالقانون ويحاول إعلان النتيجة مبكرًا، مؤكدًا أن إعلان النتيجة مسؤولية حكام الولايات وأن هناك 40 ولاية لا يستطيع المجمع الانتخابي أن يختلف عليها.

وشدد عفيفي على أن المسألة ستكون أدق بكثير وهناك تخوف من ردود الفعل لافتًا لوجود مظاهرات سلمية في واشنطن ولا يوجد أي نوع من أنواع العنف، مؤكدًا أن الديمقراطيين يرسلون رسائل لعدم استخدام العنف وأن هناك طوارئ وسط القوى الأمنية بعدما اغلق مناصري ترامب أحد الطرق العامة في نيوجيرسي.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن، حيث فُتحت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.