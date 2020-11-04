بـ"ميكروباص والده".. طفل يقتل 3 أشخاص منهم سيدة حامل بعد صبر 9 سنوات

حادثة بشعة شهدتها شوارع محافظة سوهاج بعدما صدم طفل يقود سيارة ميكروباص سيدة حامل وأنهى حياتها.

الحادثة البشعة وقعت في شارع الجرجاوية الغربي بسوهاج حيث فوجئت سيدة بشقيقتها التي تسير إلى جوراها، صدمها ميكروباص مسرع وسحلها أمامه لمسافة طويلة قبل أن يدهسها.

لم تستوعب الأخت هول الصدمة خاصة وأن شقيقتها تحتفل بحملها الأول بعد حرمان 9 سنوات لتدخل القبر هي وجنينها الذي لم يكتب له الحياة صباح أمس.

عمرو رمضان زوج الضحية أكد أن زوجته كانت طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، لافتًا أنه تزوجها منذ 9 سنوات وأنهم ينتظرون مولودا منذ بداية زواجهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن السائق يبلغ من العمر 16 عاما ويقود سيارة ميكروباص خاصة بوالده ويعمل عليها.

وأوضح أن الشارع الذي حدثت فيه الواقعة عرضه 6 أمتار، وتركن فيه سيارتان على الجانبين وأن المسافة التي تمر منها السيارات متران فقط مشيرًا إلى أن السائق يتعاطي المخدرات.

ولفت إلى أن والده رفض تسليم نفسه وسلم نجله بدلًا منه نظرًا لأنه حدث، مشيرًا إلى أن السائق سحلها لمسافة طويلة وتسبب في أن تتمزق ملابسها بالكامل "لولا أولاد الحلال جابوا لها كبرتاية وستروها وأنا فوجئت بالكلام ده في المستشفى الجامعي".

وأشار إلى أنه أحدث لها نزيف في المخ ونزيف في الصدر والبطن وتهتك في الكبد مطالبًا النائب العام بالتدخل في هذه الواقعة نظرًا لأن السائق قتل زوجته وقتل معها سيدة كبيرة في السن وطفل صغير في نفس الحادث.

وتابع: "ربنا يعلم حالي إزاي، دفناها الصبح وبقالي 3 أيام عيني مشافتش النوم "، مطالبًا بمحاكمة الطفل ووالده والتخلص من السيارة المتهالكة التي وصفها بأنها "صاج براميل".