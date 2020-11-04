أسوشيتيد برس: بايدن حسم 6 ولايات مقابل 4 لترامب

فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بولايات رود آيلاند (4 أصوات في المجمع الانتخابي)، ونيوجيرسي (14)، وماساتشوستس (11)، وميريلاند (10)، وإلينوي (20)، وديلاوير (3)، وكونيتيكت (7)، بينما فاز منافسه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بولايات تينيسي (11)، وأوكلاهوما (7)، ومسيسيبي (6) وآلاباما (9)، حسب وكالة أسوشيتيد برس.

وأعلنت الوكالة من قبل فوز، بايدن، بـ13 صوتا بعد فوزه بولاية فرجينيا، وبثلاثة أصوات من ولاية فيرمونت، فيما حقق الرئيس الجمهوري فوزا في ولايتي ويست فرجينيا (خمسة أصوات) وكنتاكي (ثمانية أصوات).

وتعيش البلاد ليلة طويلة من ترقب النتائج.

وفي ختام ولاية رئاسية من أربع سنوات، أدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة، قبل موعد الانتخابات، الثلاثاء، لتجنب الوقوف في طوابير، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.