باحث استراتيجي: الانتخابات الأمريكية هذا العام غير تقليدية

قال مايكل مورجان، الباحث السياسي في مركز لندن الاستراتيجي، إن كاليفورنيا هي إحدى الولايات الزرقاء، والتي تدعم جو بايدن بشكل كبير، وكانت هناك نسبة كبيرة عن طريق البريد، لافتًا إلى أنها من الولايات التي سيتأخر إعلان نتيجتها نظرًا للعدد المهول الذي صوت بالبريد بها خلال اليومين الماضيين.

وأضاف "مورجان"، خلال لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن هناك أخبارا متداولة في الصحف المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحديثا بين المواطنين عن شراء الأسلحة من أجل حماية أنفسهم، حيث يرى أن تلك الانتخابات غير تقليدية مثل أي انتخابات ماضية، لأن هناك اختلافا كبيرا ليس فقط بين المرشحين، ولكن على المستويات الأيديولوجية والفكر في السياسة الأمريكية خلال الفترة المقبلة بحسب نتيجة الانتخابات.

وأشار الباحث إلى أن بعض الناخبين من المعارضة في كاليفورنيا يصوتون إلى ترامب، والعكس أيضا في الولايات الأخرى، موضحًا أن الأيام المقبلة ستشهد عن مشاكل واختلافات عديدة بين حملتي ترامب وبايدن.

خبير: كورونا قلبت التوقعات في الانتخابات الأمريكية رأسا على عقب

من جانبه قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فوز المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد على نوعين من التقييم، منها "الإدارة"، وهي تعني تقييم أداء الإدارة الحالية التي يقودها دونالد ترامب، وحتى مارس الماضي كانت كل التقييمات إيجابية، رغم الصدامات مع عدد من القوى الدولية.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، قلبت كل التوقعات رأسا على عقب، باستثناء محاولة "ترامب" تحميل المسؤولية على أطراف خارجية، لتحويلها إلى قضية دولية ضد الصين.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استطلاعات الرأي في عام 2016، كانت متوقعة فوز هيلاري كلينتون، ولكن المفاجأة كانت فوز "ترامب"، واستطلاعات الرأي حاليا تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وهناك تقارير تشير إلى عدم الثقة الكاملة في استطلاعات الرأي، وهذا يفتح الباب للتساؤل حول الاعتماد على نتائج هذه الاستطلاعات.

وأشار، إلى أن البرامج الانتخابية بالنسبة للحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومواقفهم في قضايا مثل الضرائب والزراعة وغيرها، تؤثر على نتائج الانتخابات، ولكنها ليست حاسمة في هذه الانتخابات، بل عناصر أخرى مثل حالة الاستقطاب في الإعلام الأمريكي، وأيضا قضية التمييز والشعور بالتهديد داخل المجتمع الأمريكي، وبالتالي الناخب سيحدد موقفه من ناحية الخلفية القومية التي ينتمي إليها.