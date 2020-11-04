عضو بالحزب الجمهوري لـ"الوطن": 2 مليون بطاقة لم تفرز بعد.. ونتابع جيدا

قال هاشم كٌريم، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الحزب يتابع عن كثب المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الأمريكية 2020 بين مرشحه دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف عضو الحزب الجمهوري لـ"الوطن"، أن "هناك العديد من الولايات، أهمها بنسلفانيا، ستحسم الفائز بالانتخابات الأمريكية، ونتائجها لم تظهر حتى الآن، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر النتيجة.

وتابع عضو الحزب الديمقراطي: "للأسف الشديد هناك بعض القلق بسبب فيروس كورونا، الذي أدى إلى تأخر البريد، وهناك مخاوف من بعض الفئات التي لم تكن تذهب للانتخاب من قبل، وشاركت في هذه الانتخابات تحديدا، وهناك ما يقرب من 2 مليون بطاقة لم تفرز حتى الآن".

وكان الناخبون الأمريكيون اصطفوا أمام مراكز الاقتراع في شتى أنحاء البلاد؛ للإدلاء بأصواتهم دون أن تظهر أي علامات على وجود مشكلات في المراكز، والتي كان البعض يخشى حدوثها، عقب حملة ساخنة اتسمت بخطاب استفزازي.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد على 100 مليون أمريكي، قد صوتوا مبكرا بالفعل، إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، ويرجع ذلك إلى مخاوف من ازدحام مراكز الاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.

وقد حطم مجمل المصوتين الأرقام القياسية، ودفع بعض الخبراء إلى توقع أعلى معدلات للتصويت منذ عام 1908.

وحقق بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي أمضى نصف قرن في الحياة العامة، تقدما ثابتا في استطلاعات الرأي في أرجاء الولايات المتحدة على الرئيس الجمهوري، إلا أن "ترامب" ينافسه في عدد من الولايات الحاسمة بدرجة قد تمكنه من تكرار ما فعله عام 2016، عندما هزم الديمقراطية هيلاري كلينتون، على الرغم من خسارته في التصويت الشعبي الوطني بنحو 3 ملايين صوت.

وقال دونالد ترامب خلال ظهوره في أرلينجتون، بولاية فرجينيا في الجهة المقابلة من واشنطن عبر نهر بوتوماك: "أعتقد أننا سنقضي ليلة رائعة.. لكنها سياسة وانتخابات ولا تعرف أبدا كيف ستسير الأمور".

وأضاف ترامب "الفوز سهل.. الخسارة ليست سهلة أبدا، ليست كذلك بالنسبة لي"، وبدا الرئيس الأمريكي متعبا بعض الشيء، وأقر بأن صوته كان "متقطعا بعض الشيء" بعد إلقاء خطابات في العديد من التجمعات الصاخبة، في الأيام الأخيرة من الحملة.

وإذا كانت نتيجة الانتخابات متقاربة، فمن المحتمل ألا تظهر قبل أيام، خاصة بالنظر إلى الزيادة الهائلة في التصويت عبر البريد بسبب الجائحة، وقال "ترامب" إن النتيجة قد تعرف مساء الثلاثاء، مؤكدا: "لن يعلن الفوز قبل الأوان".

وظهر جو بايدن صباح يوم الثلاثاء، في ولاية بنسلفانيا المهمة، قائلا عبر مكبر للصوت في مدينة سكرانتون مسقط رأسه، إنه يعدهم بأن يوحد الأمريكيين، ويعيد للبيت الأبيض احترامه.

وتوقف "بايدن" في منزل طفولته، ووقع على أحد جدران غرفة المعيشة، قائلا: "من هذا المنزل إلى البيت الأبيض بفضل الله".

وكان توقف بايدن المحدود النطاق في سكرانتون يتناقض بشدة مع ظهور ترامب هناك أمس الاثنين، عندما ألقى خطابا أمام أكثر من 5 آلاف من أنصاره في لقاء في الهواء الطلق.

ويتفق أنصار المرشحين فيما يبدو على أن الانتخابات استفتاء على ترامب وولايته الأولى المضطربة، ولم يخسر أي رئيس أمريكي محاولة الفوز بفترة ثانية منذ جورج بوش الأب عام 1992.