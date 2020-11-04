صحيفة أمريكية: 223 صوتا لبايدن في المجمع الانتخابي و145 لترامب

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقًا لخريطة صحيفة "بوليتيكو"، حصد المرشح الديمقراطي جو بايدن 223 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 145 صوتا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لخريطة الصحيفة حسم ترامب حتى الآن 21 ولاية وهي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا‎ - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما-كانساس- يوتا- أيداهو-ميسوري-مونتانا-ايوا)، في حين حسم بايدن 19 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- أوريجون-كاليفورنيا-واشنطن- كولورادو -هاواي -مينيسوتا).

وتشير النتائج إلى تأخر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد الأصوات، حيث حصل ترامب حتى الآن على ما يزيد على 58 مليونا و 500 ألف صوت بنسبة 48.7 %، فيما حصل بايدن على أكثر من 59 مليونا و 800 ألف صوت بنسبة 49.7%.