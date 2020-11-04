نتائج أولية: ترامب يفوز في ولاية فلوريدا الأمريكية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأشارت الشبكة إلى أن ولاية فلوريدا لها 29 مقعدًا في المجمع الانتخابي.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في ولاية آيوا، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأشارت الشبكة، إلى أن ولاية "آيوا" لها 6 مقاعد في المجمع الانتخابي.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما، لمدة 8 سنوات.

وشارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد؛ للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.