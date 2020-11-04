كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي بتكريم أسر الشهداء والمصابين

تحتفل محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بعيدها القومي، الذي يوافق الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والنصب التذكارية لشهداء الوطن، وتوزيع شهادات التقدير على أسر الشهداء والمصابين.

ومن المقرر أن يلقي محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، كلمة لتهنئة أهالي المحافظة بالعيد القومي، كما يفتتح مدرسة ومسجد "الأمير غانم بن عياض الأشعري"، وذلك عقب ترميم المسجد الأثري، وبعد موافقة التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة.

ويقع المسجد على مساحة 1000 متر مربع، ويضم ساحتين لأداء الصلاة للرجال ومصلى للنساء، إضافة إلى قاعة اجتماعات كبرى، وتم عمل الحوائط الخارجية بالرخام.

كما يفتتح محافظ كفر الشيخ المركز التكنولوجي بمصيف بلطيم، بالإضافة إلى وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مدينة كفر الشيخ، والنصب التذكاري بمدينة البرلس.

ويوافق الرابع من نوفمبر ذكرى انتصار القوات البحرية المصرية على نظيرتها الفرنسية في معركة البرلس البحرية، عام 1956، ولهذا اتخذت كفر الشيخ هذا اليوم عيداً قومياً لها.